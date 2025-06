Mazara del Vallo, una ragazza di 16 anni muore in un incidente stradale

Mazara del Vallo, Trapani – Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in nottata a Mazara del Vallo in via Santa Gemma. La giovane era a bordo di uno scooter guidato da un amico anche lui minorenne, rimasto ferito, che si è scontrato con una Ford fiesta.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Per la sedicenne non c’è stato nulla da fare; il ragazzo ferito, trasportato all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo con traumi e alcune fratture, non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per stabilire le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità.

La ragazza, I.F., mazarese, classe 2009, è stata sbalzata a terra. Ha perso i sensi prima ancora che i soccorsi potessero intervenire. Nonostante il tempestivo arrivo delle ambulanze, per lei non c’è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo.

L’amico che era alla guida del motorino, G.P., è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara. Ha riportato una frattura a una gamba ma, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata