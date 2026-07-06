Mazzarelli Art Festival: dal 16 al 19 luglio a Marina di Ragusa

Ragusa – Dal 16 al 19 luglio 2026 torna a Marina di Ragusa il Mazzarelli Art Festival, giunto alla sua sesta edizione. Quattro serate dedicate a cinema, musica, libri e cultura.

La grande novità di quest’anno è il cambio di location: il festival si svolgerà nel suggestivo Giardino dell’Istituto Sacro Cuore, con ingresso da Via Augusta. Uno spazio più raccolto, intimo e carico di fascino, pensato per favorire un’esperienza ancora più coinvolgente e una maggiore vicinanza tra artisti, ospiti e pubblico.

Tra gli ospiti principali di quest’anno ci sarà Vito Zagarrio, regista e direttore artistico del Costaiblea Film Festival, protagonista di due importanti serate con la proiezione dei suoi film “La donna della luna” e “Tre giorni d’anarchia” . Un momento particolarmente significativo sarà la consegna del Premio “Carmelo di Mazzarelli” a Tonino Gulino, fondatore della Pro Loco Mazzarelli, per il suo impegno culturale e sociale dedicato negli anni alla valorizzazione del territorio e della comunità. Il programma prevede inoltre la presentazione del libro “Frammenti di Cuore” di Giovanni Gulino, in dialogo con la giornalista Emanuela Burrafato, accompagnata da letture poetiche curate da Antonio Carnemolla.

Tra gli ospiti e gli interventi in programma anche Cettina Di Vita, giornalista, e Donatella Cocchini, presidente del Festival del Cinema di Spello.

L’evento è realizzato con il supporto del Comune di Ragusa e di ARS, con il patrocinio della Pro Loco Mazzarelli.

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