Medici come comparse e spettatori: salvato durante la Via Crucis

Cianciana, Agrigento – Un uomo andato in arrresto cardiaco è stato salvato dagli operatori del 118 che vestivano i panni dei figuranti della Via Crucis vivente di Cianciana, poco prima d’arrivare al Calvario. A intervenire, dando man forte ai professionisti del 118, anche alcuni medici che erano tra gli spettatori.

Gli operatori hanno fatto un massaggio cardiaco ininterrotto e hanno usato il defibrillatore: sono state necessarie diverse scariche prima che il cuore prendesse a battere. Una volta stabilizzato, il paziente è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

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