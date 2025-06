Condividi "Tre medici del Policlinico di Catania indagati dai Nas per affaire protesi acustiche. Reati a Ragusa, Siracusa e Catania" sui social

Catania – Sono scattate, ieri mattina, una serie di perquisizioni al Policlinico di via Santa Sofia nell’ambito di un’inchiesta che è coordinata dalla procura di Siracusa retta da Sabrina Gambino. Gli accertamenti hanno riguardato tre medici che risultano iscritti nel registro degli indagati per l’accusa a vario titolo di corruzione. In tutto nell’inchiesta risultano indagate 22 persone tra medici e rappresentanti di un’azienda fornitrice di materiale sanitario.

Al centro delle indagini, che sono condotte dai carabinieri del Nas di Ragusa (che si occupano anche del territorio siracusano), la fornitura e l’utilizzo di protesi acustiche. Ci sarebbe l’ipotesi di aver favorito l’azienda produttrice di questi presidi.

Le perquisizioni sono state eseguite nell’Unità complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico etneo. Sono coinvolti i vertici del reparto. I carabinieri del Nas di Catania, su delega della Procura di Siracusa, ieri hanno fatto irruzione nella Uoc e hanno fatto perquisizioni sia negli studi e negli ambulatori pubblici ma anche negli studi personali dei camici bianchi. L’inchiesta è ancora nella fase embrionale gli investigaori stanno cercando riscontri al presunto patto corruttivo.

I reati sono stati commessi a Ragusa, Siracusa e Catania.

