Medicina a Ragusa, al via il corso di laurea: la sinergia tra ASP e Kore punta a formare i medici del futuro. Il Rettore Scollo: “Ragusa, polo attrattivo”

Ragusa – Ragusa diventa ufficialmente sede universitaria per la Medicina. Si è tenuta questa mattina, presso l’ospedale “Giovanni Paolo II”, la presentazione del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, un progetto ambizioso nato dalla stretta collaborazione tra l’ASP di Ragusa e l’Università Kore di Enna.

L’evento, che ha visto la partecipazione delle massime cariche istituzionali, civili e militari, segna una svolta strategica per il territorio. Al centro dell’iniziativa la visione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, che ha lavorato con determinazione per trasformare questa necessità in realtà. L’obiettivo è duplice: rispondere all’emergenza nazionale della carenza di medici — che ha registrato un aumento degli abbandoni del 150% rispetto all’anno precedente — e formare professionisti che scelgano di restare e operare nel territorio ibleo, garantendo continuità e qualità ai servizi sanitari 12.

“La nostra azienda è avanzata dal punto di vista digitale, ma il vero valore della sanità è dato dai professionisti”, ha sottolineato il Direttore Generale Drago, evidenziando come la sinergia con l’Università Kore sia la chiave per potenziare le strutture sanitarie locali . Non a caso alla presentazione di oggi erano presenti anche i professori della Kore e medici dell’Asp ragusana ( Giuseppe Scibilia, Saverio Tateo, Massimilano Sorbello, Fabrizio Luca, Mario Lentini, Antonio Maniaci). A testimonianza di questa integrazione tra didattica e pratica clinica, la guida del corso di laurea è stata affidata al professor Fabrizio Luca, direttore dell’unità chirurgica del “Giovanni Paolo II”, che assumerà il ruolo di presidente del corso di laurea nella sede di Ragusa .

C’è già grande fermento attorno a questa nuova opportunità formativa: sono infatti già 12 gli iscritti pronti a iniziare il percorso. L’avvio ufficiale delle lezioni è fissato per il prossimo 4 novembre. Sarà tuttavia necessario attendere la chiusura del “semestre filtro” delle università statali per comprendere il numero definitivo di studenti che confluiranno nell’ateneo ennese, un passaggio che permetterà di delineare con precisione la consistenza della classe .

Il Presidente dell’Università Kore, Cataldo Salerno e il Rettore Paolo Scollo hanno descritto l’avvio del corso come una partenza “in Formula 1”, sottolineando l’impegno verso standard di eccellenza e la volontà di creare una “massa critica” capace di rendere Ragusa una vera cittadella universitaria.

L’importanza dell’evento è stata ribadita dal Prefetto Tania Giallongo e dal Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che hanno accolto il corso come un presidio di cultura e un fondamentale strumento di contrasto alla migrazione giovanile .

Il progetto guarda già al futuro: se la scommessa di Medicina si confermerà vincente, l’ateneo ha già in programma di ampliare l’offerta formativa con corsi professionalizzanti, come Infermieristica, a partire dal prossimo anno accademico, consolidando ulteriormente il legame tra formazione accademica e realtà ospedaliera.

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