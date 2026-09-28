Medicina a Ragusa, via libera alla Kore: il corso parte nell’anno accademico 2026/27

Ragusa – Medicina a Ragusa diventa realtà. L’Università Kore di Enna ha annunciato il via libera dell’Anvur al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia nella nuova sede ragusana, con partenza prevista nell’anno accademico 2026/2027.

Un passaggio storico per il territorio ibleo, destinato ad avere ricadute non soltanto sul sistema universitario ma anche sulla sanità e sull’economia della città.

Determinante nell’iter è stata la collaborazione con l’Asp di Ragusa, che ha sottoscritto con la Kore le convenzioni necessarie per consentire le attività di tirocinio degli studenti e quelle assistenziali dei docenti.

Per i corsi di Medicina, infatti, la disponibilità delle strutture sanitarie nelle quali svolgere formazione e tirocinio costituisce un elemento essenziale del percorso di accreditamento.

Si apre così un nuovo scenario anche per gli ospedali della provincia. Il rapporto con l’università potrà coinvolgere reparti e professionisti dell’Asp nella formazione dei futuri medici e creare una più stretta integrazione tra didattica, attività clinica e sistema sanitario territoriale. Modalità e strutture coinvolte dovranno adesso essere definite nel dettaglio.

Ma Medicina può rappresentare anche un piccolo volano economico per Ragusa. Si tratta di un corso della durata di sei anni: con l’ingresso progressivo delle diverse annualità aumenterà la presenza stabile di studenti, compresi quelli provenienti da fuori provincia.

E con loro crescerà la domanda di alloggi, ristorazione, trasporti, servizi, sport e luoghi di studio. La sfida, quindi, sarà trasformare Ragusa da città che ospita corsi universitari in una vera città universitaria, capace di accogliere gli studenti e trattenerli sul territorio.

L’operazione rientra nel progetto di espansione della Kore nel Sud-Est siciliano: Medicina viene prevista anche a Siracusa, dove l’ateneo attiva inoltre Scienze della formazione primaria, mentre a Caltagirone è già presente Infermieristica.

L’Anvur ha pubblicato in queste settimane i rapporti relativi alle nuove sedi e ai corsi per l’anno accademico 2026/27; tecnicamente si tratta di proposte di accreditamento, cui segue il decreto ministeriale.

La Kore annuncia adesso una conferenza stampa a Ragusa per illustrare gli aspetti accademici e logistici del nuovo corso, mentre sono in fase di pubblicazione i bandi per l’accesso.

Per Ragusa, dunque, si apre un capitolo nuovo: Medicina porta l’università dentro il sistema sanitario ibleo e può portare nuovi studenti a vivere stabilmente la città.

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