Medico aggredito in ambulatorio a Ragusa, condannati due fratelli

Il Tribunale di Ragusa ha condannato a un anno e 10 mesi di reclusione ciascuno i due.

Ragusa – Il Tribunale di Ragusa ha condannato a un anno e 10 mesi di reclusione ciascuno due fratelli, un 38enne (M.L.) e un 34enne (A.L.), per l’aggressione ai danni di un medico della guardia medica di piazza Igea avvenuta nell’aprile 2025.

I due fratelli si erano presentati di notte per una ferita domestica; dopo le prime cure, il medico li aveva indirizzati al Pronto Soccorso, scatenando la loro violenza. Il medico è stato colpito al volto e l’ambulatorio è stato devastato.

Sono stati giudicati colpevoli di lesioni a personale sanitario e danneggiamento di strutture pubbliche in concorso.

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