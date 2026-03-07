«Medico gettonista ultrasettantenne guadagna 35mila euro in un mese»

Il "super-gettonista" incassa in trenta giorni quello che un collega dipendente mette insieme in quasi un anno di lavoro
di Redazione
Frosinone – Un medico ultrasettantenne ‘gettonista’ con partita Iva, che presta servizio in ospedali in provincia di Frosinone, a gennaio di quest’anno la lavorato 442 ore coprendo circa 36 turni da 12 ore e arrivando a percepire un compenso che supera i 35mila euro per il solo mese di gennaio 2026. A darne notizia è Il Fatto quotidiano il quale ricorda che mentre un dirigente medico strutturato, che garantisce la continuità del servizio pubblico, guadagna mediamente meno di 3.000 euro netti al mese se neoassunto, salendo a circa 4.000 euro per i più anziani, il “super-gettonista” incassa in trenta giorni quello che un collega dipendente mette insieme in quasi un anno di lavoro. Annunciata una interrogazione urgente al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.
