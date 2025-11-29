Medico prescrive una “sedia elettrica”: l’errore nella ricetta

Cosenza – Una “sedia elettrica” per la fisioterapia: la prescrizione firmata da un medico di base del Cosentino è diventata presto virale, suscitando sia ilarità sia polemiche. Nella ricetta consegnata a un suo paziente il professionista intendeva scrivere “sedia a rotelle” con funzionamento elettrico, per la precisione: “Valutazione fisioterapica per sedia elettrica”.

Si tratta con ogni probabilità di un lapsus, di un errore in buona fede. E non sarebbe neanche il primo nel territorio di Cosenza. A inizi Anni Duemila il direttore di un distretto sottoscrisse un documento per dirimere le divergenze fra due dipendenti, proponendo una soluzione a dir poco scabrosa: “Il signor X potrà andare in bagno dalle 9:30 alle 10:30, il signor Y dalle 10:30 alle 11:30″.

