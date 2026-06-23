Mediterranean Open 2026, Eragon Ju Jitsu Modica: 7 ori, 2 argenti e 1 bronzo

Modica – La Eragon Ju Jitsu Modica conferma il proprio ruolo di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale della disciplina conquistando uno straordinario bottino di medaglie al Mediterranean Open 2026, prestigioso evento internazionale organizzato dalla Ju Jitsu International Federation (JJIF) al PalaPellicone di Ostia.

Oltre 650 atleti provenienti da sette nazioni – Italia, Francia, Grecia, Portogallo, Romania, Colombia e una rappresentativa JJIF – si sono sfidati per ottenere punti preziosi per il ranking mondiale.

Nella prima giornata di gare sono arrivati tre ori e un argento. A brillare è stata soprattutto la plurimedagliata Chiara Sammito che, pur gareggiando in una categoria di peso nettamente superiore alla propria, è riuscita a imporsi con autorevolezza nella categoria 52 kg, dominando tutte le avversarie grazie a una prestazione di altissimo livello tecnico e agonistico.

Grande prova anche per Jacopo Scivoletto che, appena passato alla categoria 40 kg e accorpato alla categoria superiore dei 44 kg, ha conquistato un prestigioso argento dopo aver superato tre incontri prima di arrendersi soltanto al campione europeo in carica.

Tra i protagonisti della prima giornata anche Luigi Agricola e Giankarol De Grande, entrambi saliti sul gradino più alto del podio confermando il loro valore internazionale.

La seconda giornata ha ulteriormente arricchito il medagliere della società modicana con altri due ori, un argento e un bronzo.

Medaglia d’oro per Marilù Rizza, protagonista di una brillante prestazione nella categoria Under 16, 57 kg, dove ha saputo imporsi sulle avversarie con determinazione e qualità tecnica.

Secondo successo personale per Luigi Agricola che si è confermato atleta di assoluto livello conquistando un nuovo oro nella categoria Under 18 oltre 85 kg.

Argento per Giankarol De Grande nella categoria Under 14, 62 kg, autore di un percorso di grande maturità tecnica che lascia intravedere ulteriori margini di crescita.

Da segnalare anche le prestazioni di Domenico Fiderio e Alberto Selvaggio che, pur senza raggiungere il podio, hanno saputo mettere in difficoltà avversari più esperti e titolati dimostrando un notevole bagaglio tecnico.

Il bilancio finale parla di una Eragon Ju Jitsu Modica tra le società più competitive dell’intera manifestazione e protagonista in una delle competizioni internazionali più importanti dell’anno.

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