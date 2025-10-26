Meerkat Scicli, prima storica vittoria in Serie C

Scicli – Prima vittoria in serie C per la Meerkat Scicli.

I Suricati centrano la prima, storica vittoria in Serie C battendo in trasferta il Giarre con il punteggio di 89-85.

Una partita combattuta su ogni pallone, giocata con intensità, energia e grande voglia di lottare, che ha premiato la determinazione e il gioco di squadra dei ragazzi del Presidente Ficili.

Gli sciclitani hanno condotto l’incontro per larghi tratti, mantenendo un vantaggio costante che è oscillato tra i 4 e gli 8 punti. Solo nel terzo quarto i padroni di casa sono riusciti a rientrare, ma la reazione degli ospiti è stata immediata e decisa.

Ottima la prestazione complessiva, sia in difesa che in attacco, con diversi giocatori in doppia cifra e un’ottima circolazione di palla che ha permesso di trovare sempre soluzioni efficaci.

Da segnalare l’ottima prova di Garavini, autore di 22 punti con 5 triple, e di Agbara, dominante sotto le plance con 19 punti, 15 rimbalzi e 6 stoppate. Nei momenti più delicati del finale, Taino ha preso in mano la squadra, guidandola con lucidità e maturità.

Una vittoria che rappresenta un passaggio fondamentale nella stagione e che restituisce fiducia e consapevolezza al gruppo.

“Era importante sbloccarci – commenta Coach Magagnoli –. I ragazzi lavorano duro da agosto, hanno risposto sul campo con cuore e determinazione. Ora dobbiamo continuare su questa strada.”

Il prossimo impegno è in programma sabato prossimo, in casa ma ancora a Ragusa, dove i bianconeri affronteranno Siracusa in un altro scontro diretto fondamentale in chiave salvezza.

Tabellini: Garavini 21, Agbara 19, Taino 17, Goi 12, Burt 10, Sorrentino 8, Derick 2, Lonatica, Giannone ne, Manenti ne, Sammito ne, Ventura ne

