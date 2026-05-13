Mel Gibson, chi è la fidanzata italiana Antonella Salvucci di 26 anni più giovane

Roma – Mel Gibson avrebbe un amore italiano: l’attrice ed ex modella 44enne Antonella Salvucci. I due sono stati fotografati a Roma, durante una romantica passeggiata serale al Gianicolo, tra carezze e baci. L’attore e regista, 70 anni, appare sereno e rilassato accanto a lei.

Nata a Civitavecchia, attrice e volto televisivo, Antonella Salvucci – come scrive il magazine Chi – ha costruito negli anni una rete di relazioni internazionali entrando stabilmente nel circuito delle feste più esclusive tra Roma, Los Angeles e la Costa Azzurra.

A introdurla in quel mondo sarebbe stata Darina Pavlova, produttrice bulgara, regina delle notti mondane internazionali. Le feste organizzate dalla Pavlova sono da sempre un crocevia di attori premio Oscar, produttori, registi e magnati del cinema.

L’attore e regista si è separato ufficialmente lo scorso anno da Rosalind Ross, da cui ha avuto il figlio Lars.

In precedenza era stato a lungo sposato con Robyn Moore, madre di sette dei suoi nove figli. Nel 2011 il sanguinoso divorzio, uno dei più costosi della storia di Hollywood: Gibson avrebbe versato oltre 400 milioni di dollari alla ex. C’è stata poi la relazione con Oksana Grigorieva, da cui è nata una bambina.

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