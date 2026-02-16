Meloni a sopresa a Niscemi, assicura: «Mercoledì decreto, stanziamo 150 milioni»

Niscemi, Caltanissetta – Una visita a sorpresa stamani alle 12 per toccare con mano i danni e la situazione complessiva di Niscemi, il centro in provincia di Caltanissetta interessato dalla frana che ha già provocato oltre 1.500 sfollati. La presidente del consiglio Giorgia Meloni acccompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per una ricognizione anche nelle aree colpite dal ciclone Harry, con in testa il casco di sicurezza della Protezione civile ha effettuato un sopralluogo sul fronte area della frana nel paese in provincia di Caltanissetta. Poi la premier ha partecipato a una riunione al Centro operativo comunale, in municipio, con rappresentanti, tra l’altro, di Esercito, Protezione civile e Anas. A Meloni è stata poi mostrata la croce in pietra di Niscemi, diventata un simbolo di speranza e resistenza, che è stata recuperata ieri con un drone terrestre in dotazione al Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato, dopo essere caduta nel precipizio a causa dei continui movimenti della frana.

«Non ci fermiamo e non molliamo» ha detto il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, accogliendola dopo l’atterraggio in elicottero. la premier gli ha risposto con un «mai». Successivamente Meloni ha visitato anche il luogo dove è stata posizionata la croce in pietra di Niscemi, il cui recupero è stato perfezionato ieri. Infine la premier ha preso parte a una riunione operativa insieme al capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano.

Il consiglio dei ministri di mercoledì approverà il decreto su Niscemi, ha annunciato la premier Giorgia Meloni: uno stanziamento specifico di 150 milioni di euro da destinare al territorio.

Le risorse stanziate serviranno a soddisfare tre priorità: “Demolizione delle case non più agibili, messa in sicurezza del territorio e indennizzi per chi ha perso casa e attività”, ha dichiarato il presidente del Consiglio. Altri fondi, anche in riferimento ai danni provocati dal ciclone Harry, saranno a disposizione “per la rete infrastrutturale e i servizi, per le attività economiche coinvolte e per le manutenzioni, senza dimenticare la sospenzione dei tributi, almeno fino a ottobre. Mercoledì in consiglio dei ministri sarà approvato il decreto su Niscemi”, ha aggiunto Meloni.

