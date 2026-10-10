Mentre a Marsala si fa la conta dei danni per la tromba marina, nel ragusano cadono fulmini

Ragusa – Alle 3:18 del mattino di sabato 10 ottobre è scoppiato un forte temporale, con una tempesta di fulmini e tuoni che ha colpito la provincia di Ragusa. Il Dipartimento di protezione Civile regionale aveva lanciato un’allerta meteo arancione in tutta l’isola. Stamani diversi fulmini sono caduti nel ragusano.

Tornado a Marsala, perché è stato «anomalo» e il ruolo del riscaldamento globale

Intanto si fa la conta dei danni del tornado che si è abbattuto su Marsala, frutto del mix di tre elementi. Un’intensa convezione favorita dall’aria più fredda ad alta quota e l’umidità con un richiamo caldo presente nei bassi strati. Due elementi in forte contrasto tra loro che ha sviluppato moti convettivi importanti. Ovvero, movimenti verticali di masse d’aria causati da variazioni di temperatura e densità. A questo si sono aggiunte le alte temperature del mare che rilascia ancora molto calore e, quindi molta energia. È questo il mix che ha creato un temporale a forma di V, che è tra i più pericolosi. Così si sono generate le due trombe marine e il tornado.

Il tornado che ha colpito il Trapanese arriva a circa nove mesi di distanza dal ciclone Harry.

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