Andrà nei cinema di Modica e Scicli.

Condividi "Mentre Ilon Musk sfida Christopher Nolan con un trailer dell’Iliade, il regista modicano Giovanni Caccamo rilegge Modica nella Venezia del Sud. È l’intelligenza artificiale" sui social

Modica – Sono giorni di grade dibattito nel cinema mondiale, dopo che Ilon Musk ha sfidato nientemeno che Christopher Nolan proponendo un proprio trailer di un ipotetico film sull’Iliade in antitesi del colossal di prossima uscita nelle sale internazionali del film girato a Favignana e a Lipari.

In questo contesto di riflessione su cosa sia cinema oggi si inserisce il regista modicano Giovanni Caccamo, fotografo di fama, autore della regia televisiva di molte trasmissioni di successo di Rai, Mediaset e non solo, e oggi al cimento con l’intelligenza artificiale.

È stato pubblicato nelle scorse ore sui suoi canali social @giocaccamo e sul nuovo canale Instagram @the_bridge_visual_content, un cortometraggio su Modica dove la città della Contea diventa la Venezia del Sud, tanto decantata per l’attraversamento di un torrente nel centro storico con antichi ponti e calli che la rendevano simile alla Serenissima.

Il risultato è stupefacente: ai vaporetti e ai motoscafi si aggiungono persino le contestate navi da crociera che ingolfano ironicamente lo Stretto di Modica bassa in un rimando onirico e ironico fra sogno e realtà.

Coprodotto dalla società Novecento che lo proietterà nei cinema di Modica e Scicli, il corto si avvale delle immagini originali di Gianluca Tela.

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