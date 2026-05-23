Mercoledì arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi

Sta per arrivare un anticiclone dai connotati estivi che porterà, già dalle prossime ore, la prima ondata di caldo oltre 30 gradi.

Entro domenica, come informa Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, raggiungeremo temperature alte fuori stagione in diverse regioni, con il Centro-Nord a fare da capofila.

La Spezia toccherà i 32 gradi, mentre 31 sarà la massima di gran parte della Pianura Padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio (inclusa Roma). Il vero apice di questa prima ondata di calore del 2026 è atteso per la prossima settimana.

La giornata campale, in particolare, secondo le prime indicazioni, dovrebbe essere mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero e proprio “triangolo bollente” tra il Basso Piemonte, l’Emilia e la Lombardia orientale. Piacenza, Cremona, Mantova faranno registrare 35°C, Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, La Spezia, Modena, Pavia e molte altre città del Centro-Nord toccheranno i 34°C. , Temperature che saranno fino a 6-7 gradi in più rispetto alla media del periodo. Al Sud, invece, i valori saranno leggermente più bassi: questa apparente anomalia sarà dettata dalla posizione dell’anticiclone africano: la struttura di alta pressione posizionerà il suo baricentro sul Canale della Manica, espandendosi da lì verso l’Italia e colpendo con la sua aria rovente, in modo più diretto, le nostre regioni centro-settentrionali. Tedici invita poi a seguire le classiche raccomandazioni per proteggere i più fragili dal caldo: tutelare le fasce più a rischio: gli anziani sono i soggetti più vulnerabili a questi sbalzi termici improvvisi; assicurarsi che restino al fresco e idratati; protezione solare massima: specialmente per i bambini, applicate abbondante crema solare; i raggi solari di fine maggio sono potenti quanto quelli di fine luglio; bere molta acqua ed evitate l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata. Nel dettaglio: Venerdì 22. Al Nord: sole, ancora più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, ma ventoso; lieve instabilità sui rilievi calabresi.

Sabato 23. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo anche estivo. Al Sud: soleggiato ma ventoso, alcuni temporali sulla Calabria.

Domenica 24. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia.

Tendenza: anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35°C a metà della prossima settimana. Successivo probabile aumento dell’instabilità.

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