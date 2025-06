Messina, aggressione a un medico del Policlinico: arrestato un 41enne

Messina – Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla polizia a Messina per lesioni personali nei confronti di un dirigente medico in servizio nel Policlinico ed è stato anche denunciato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale ed interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Il 9 giugno scorso scorso agenti del Posto Fisso di Polizia sono intervenuti perché l’indagato, in stato di agitazione, aveva minacciato il dirigente medico per ottenere una prescrizione e aveva poi colpito il medico al volto, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’indagato è agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

