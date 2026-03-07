Messina, c’è un sinistro mortale. Auto contro un albero. Perde la vita il passeggero

Messina – Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Timpazzi, frazione della riviera tirrenica messinese, lungo la strada statale 113.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’automobile stava uscendo da una stradina laterale immettendosi sulla statale quando un’altra vettura, nel tentativo di evitarla, avrebbe sterzato improvvisamente. La manovra avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo (una Bmw serie 2 cabrio) al conducente, che è finito fuori strada schiantandosi violentemente contro un albero ai margini della carreggiata. Nell’impatto ha perso la vita il passeggero dell’auto coinvolta. Si tratta di una persona di 33 anni, G. P.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia municipale con la sezione infortunistica per i rilievi del caso e il magistrato di turno. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

