Messina, donna getta acido contro il suo avvocato: l’uomo ricoverato in terapia intensiva

Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell’acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo. L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione dell’avvocato a Santo Stefano Medio, nel Messinese.

Dopo essere stato stabilizzato, il professionista è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. Subito medicato per le ustioni da acido su circa il 20% del corpo , ma profonde, per l’uso di un prodotto caustico.

L’uomo è ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina, che stanno cercando di individuare la donna che ha lanciato l’acido.