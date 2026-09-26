Messina, donna getta acido contro il suo avvocato: l’uomo ricoverato in terapia intensiva

Hha riportato ustioni sul 20% del corpo. È stato trasferito al centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro.
di Redazione
Messina – Un avvocato (C.L., classe 1968) è stato trasportato ieri sera al pronto soccorso del Policlinico «Gaetano Martino» di Messina dopo essere rimasto vittima di un’aggressione da parte di una sua cliente.
Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell’acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo. L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione dell’avvocato a Santo Stefano Medio, nel Messinese.
Dopo essere stato stabilizzato, il professionista è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. Subito medicato per le ustioni da acido su circa il 20% del corpo, ma profonde, per l’uso di un prodotto caustico.
L’uomo è ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina, che stanno cercando di individuare la donna che ha lanciato l’acido.
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