Messina: recuperato il corpo della seconda vittima, ancora 4 dispersi

Messina – I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di Rosa Leone, seconda vittima accertata nel crollo dell’edificio nel rione Pistunina di Messina. E’ la sorella di Carmelo Leone, il cui corpo è stato trovato ieri incastrato sotto un solaio.

Prosegue l’intervento per la ricerca delle quattro persone ancora disperse: l’altra sorella di Leone, Sara, il marito di Rosa, Santino Magazzù, e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. La quarta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, 70 i vigili del fuoco impegnati nell’operazione.

© Riproduzione riservata