Condividi "Messina, un edificio esplode e crolla. Trovato un corpo: i dispersi sono cinque" sui social

Messina – È stato estratto dalle macerie del crollo dell’edificio di Messina il corpo trovato dai vigili del fuoco. Il corpo è stato portato all’obitorio del Policlinico per il riconoscimento ufficiale, anche se informalmente è trapelato che possa essere quello dell’imprenditore Carmelo Leone. I vigili del fuoco continuano a lavorare alla ricerca dei cinque dispersi.

Le ricerche sono rese difficili a causa di un incendio che cova sotto una parte delle macerie, come ha spiegato nella tarda serata di ieri il Comandante provinciale dei Carabinieri Michele Burgio. I dispersi sarebbero, oltre all’imprenditore Carmelo Leone, le sorelle Sara e Rosa Leone, il marito di quest’ultima, Santino Magazzù, e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. Dispersa anche la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica.

Tutto e’ accaduto intorno alle 16 di giovedì. Prima il boato, poi il fumo bianco, raccontano alcuni testimoni su quanto accaduto a Pistunina, nella zona sud della citta’. L’edificio di tre livelli e’ collassato e l’ipotesi che sta prendendo piede e’ il cedimento strutturale dello stabile nel quale a quanto pare erano in corso lavori di ristrutturazione – che potrebbero avere un ruolo nel crollo – rispetto a quella dell’esplosione come ipotizzato nell’immediato

L’edificio accoglieva abitazioni e attività commerciali. Sarebbero tre le persone trasportate al Policlinico, una è in codice rosso, le altre sono in codice arancione e azzurro.

La costruzione risale alla fine degli anni Ottanta. Tre piani di circa 2.500 metri quadrati ciascuno, mentre nella parte superiore si trovavano quattro appartamenti e una grande terrazza. Per molti anni un simbolo di Messina, ora appare come distrutto da un ordigno. Il cedimento sarebbe stato lento, tanto da consentire a chi ha capito cosa stava accadendo di mettersi in salvo. Poi il crollo, che ha sbriciolato l’intera palazzina.

“In questo momento abbiamo 6 dispersi, 5 sono di due nuclei familiari che risedevano al primo piano più una ragazza che lavorava presso una famiglia”. Lo ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio.

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