Messo in sicurezza il faro di Punta Secca

L'intervento dei vigili del fuoco dopo la richiesta del sindaco per verificare la staticità di uno dei pannelli in piombo che rivestono la copertura della lanterna

Santa Croce Camerina – Ieri in serata, a seguito di una richiesta da parte del sindaco di Santa Croce Camerina, una squadra dei vigili del fuoco di Ragusa, è intervenuta in piazza del Faro, a Punta Secca, per verificare la staticità di uno dei pannelli in piombo che rivestono la copertura della lanterna del faro.

E’ stato necessario l’intervento di personale specializzato dei vigili del fuoco che, saliti sulla sommità del faro attraverso la scala interna, dopo essersi opportunamente imbracati utilizzando tecniche e attrezzature alpinistiche, hanno proceduto alla verifica degli elementi oggetto della segnalazione scongiurando il pericolo di caduta. Sul posto la polizia locale del Comune di Santa Croce Camerina.

