Meteo, allerta gialla in Sicilia: temperature in picchiata, neve in collina e forte vento

Uno scampolo di primavera. È quello a cui in Sicilia si è assistito nelle ultime 24 ore. Ma domani, venerdì 27 marzo, è previsto un rapido peggioramento. La protezione civile ha diramato un bollettino con allerta gialla per i settori tirrenici – dal Trapanese fino allo Stretto – e nord orientali.

Il maltempo è portato da un’area depressionaria presente sull’Adriatico, in lenta progressione verso l’Italia meridionale, che continuerà a richiamare correnti fredde da Nord. Il risultato in Sicilia saranno piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici e orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a

carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Si sentirà particolarmente freddo, sia perché le temperature sia minime che massime sono annunciate in sensibile calo, localmente marcato, sia perché ci soffierà vento da Nord: la protezione civile parla di venti forti e di burrasca. Previste anche nevicate fino a bassa quota, sui 700 metri nelle aree orientali dell’isola. L’Etna e i Nebrodi saranno quindi investiti da nuove intense precipitazioni nevose.

Molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, da molto mossi ad agitati i restanti bacini; tutti con moto ondoso in lenta attenuazione.

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