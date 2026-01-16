Meteo, arriva il ciclone Mediterraneo in Sicilia

Per il weekend si attende tempo variabile con molte nubi sin dal mattino e piogge in serata, a partire da venerdì. Le piogge che si riverseranno sin dal pomeriggio si intensificheranno in serata, con temporali in arrivo.

La settimana prossima si aprirà con un peggioramento meteo sulla Sicilia, come confermano gli esperti di 3B Meteo, con l’arrivo di aria fredda nordatlantica dovuta al ciclone mediterraneo e piogge a più riprese sul comparto ionico già a partire dal weekend, con temporali, vento forte e mareggiate.

La circolazione depressionaria che ne nascerà, in approfondimento tra le Isole Maggiori e la Tunisia, favorirà una severa ondata di maltempo per Sicilia centro-orientale, medio-bassa Sardegna e Calabria ionica con piogge anche molto abbondanti e venti tempestosi.

Si prevede pioggia che potrà superare i 100 mm tra le province di Siracusa, Catania, Ragusa e sul Reggino ionico nella giornata di martedì 20 gennaio; gli accumuli potranno essere prossimi ai 150-200mm a ridosso dei rilievi.

