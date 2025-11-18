Meteo, arriva il ciclone sulla Sicilia

Maltempo verso il Centro-Sud. Un vortice di bassa pressione nei pressi della Sardegna sta alimentando marcate condizioni di instabilità sull’Italia centro-meridionale. E’ scaturito dall’arrivo di aria più fredda dal nord Europa sul Mediterraneo e non sarà l’unico della settimana. Nelle prossime 24/48 ore un impulso di correnti artiche più incisivo ripercorrerà la strada del precedente e metterà in campo sull’Italia una nuova depressione.

Il vortice girerà come una trottola vagando nel nostro Paese. L’aria fredda raggiungerà buona parte della Penisola, anche la Sicilia, che da soprattutto da venerdì sarà colpita da temporali e venti forti ciclonici, con mari molto mossi. In calo le temperature. Sabato e domenica vivremo poi una situazione ancora più invernale che autunnale.

© Riproduzione riservata