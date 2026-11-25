Un vortice proveniente dalla Russia porterà il primo freddo anche in Sicilia
di Redazione
La prima irruzione di aria fredda della stagione si concretizzerà nella seconda parte della settimana, quando le correnti artiche di matrice russa riusciranno a dilagare sull’Italia, colpendo anche l’estremo Sud.
L’incipit sarà il vortice di mercoledì, che in una prima fase porterà freddo e neve fino a bassa quota solo al Nord, poi la sua progressiva evoluzione verso l’area ionica darà modo ai venti freddi di raggiungere anche le regioni centro meridionali, con una instabilità che si concentrerà lungo l’Adriatico.
In Sicilia da domenica ci sarà un evidente calo delle temperature, che scenderanno adirittura sotto la media del periodo: le massime a Catania e a Palermo difficilmente supereranno i 16 gradi.
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