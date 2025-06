Meteo, attesi 40 gradi in Sicilia

Rischio di grandine e nubifragi al Nord, 40 gradi in Sicilia. Mentre il maltempo colpisce il Settentrione, per colpa di una una perturbazione in arrivo dalla Francia, al Sud resta il caldo africano. Domenica prossima a Siracusa le prime temperature con il “4” davanti; a Catania giusto qualche grado in meno, tra sabato e domenica, con massima di 37, mentre Palermo sarà meno calda, fermandosi a 31. Le zone più colpite dai nubifragi saranno nord Piemonte, nord Lombardia e aree interne della Liguria.

