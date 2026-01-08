Meteo in Sicilia, che gennaio gelato!

Aria polare in Sicilia, con piogge sul versante tirrenico
di Redazione
La perturbazione che ha colpito prevalentemente le regioni meridionali dell’Italia si sta attardando anche sulla Sicilia, con un’ondata di aria polare di provenienza artica che da ieri sera si è abbattuta sull’Isola. Mentre sul resto d’Italia si assisterà a una temporanea rimonta anticiclonica che favorirà una pausa più stabile e soleggiata, dicono gli esperti di 3BMeteo, in Sicilia è prevista qualche pioggia oggi e domani, soprattutto sul versante tirrenico. Solo per domenica è atteso un miglioramento.
© Riproduzione riservata