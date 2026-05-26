Meteo, chi ha paura della bolla calda in Sicilia?

Ondata di caldo eccezionale sull’Europa a causa di un potente campo di alta pressione subtropicale. Nella morsa della canicola soprattutto Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Galles e Irlanda con temperature sopra la media anche di 8-10°. La bolla calda ingloba anche l’Italia, specie centro-settentrionale, dove già si registrano temperature sopra media anche di 8-10°, con l’apice previsto per mercoledì quando in Pianura Padana si potranno raggiungere i 34-35°, ma con picchi anche di 36-37° tra Lombardia e Piemonte.

Qualche grado in meno invece sulle coste, specie adriatiche, e in generale al Sud, che si troverà nella parte periferica dell’ondata di caldo. L’anticiclone mostrerà segnali di indebolimento da giovedì e nel weekend che porta al ponte del 2 giugno. In questa fase tornerà qualche temporale su Alpi e Appennino, con possibile sconfinamento anche su coste e pianure.

Il tutto accompagnato da un abbassamento delle temperature, ma in un contesto termico comunque ancora pienamente estivo e con un picco di caldo non escluso domenica. Proprio la presenza di aria così calda potrà favorire grandinate, nubifragi e forte vento.

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso valido dalla mezzanotte del 27 maggio e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 31 gradi centigradi ed un livello 1 per il rischio di ondate di calore (colore giallo). È previsto anche un rischio incendi con livello di allerta arancione.

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