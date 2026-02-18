Meteo, dopo tanto freddo arriva il caldo (a 19 gradi)

Anticiclone delle Azzorre, ecco caldo e sole: è un anticipo della primavera

Neve e freddo stanno per far spazio in Italia a un anticipo di primavera, con temperature decisamente più alte e sole in gran parte della penisola. La perturbazione che tra giovedì e venerdì impegnerà molte delle nostre regioni uscirà di scena dalle prime ore del weekend, portandosi verso i Balcani. Le condizioni andranno migliorando, anche grazie alla pronta rimonta dell’anticiclone delle Azzorre, grande assente nelle ultime settimane, che rapidamente si espanderà dall’Europa occidentale.

Aumentano le temperature. Le previsioni I venti, spiega 3B Meteo, si attenueranno e con essi il moto ondoso, tornerà a splendere il sole su gran parte delle nostre regioni e le temperature aumenteranno, soprattutto nella giornata di domenica, quando si saranno ormai esauriti anche gli ultimi refoli di correnti settentrionali post perturbazione e potremo beneficiare di un meritato assaggio di primavera, dopo questa lunga fase perturbata. In particolare, nella giornata di sabato le condizioni saranno già abbastanza soleggiate, pur con qualche innocuo addensamento che si attarderà sul basso versante tirrenico, tra Sicilia settentrionale e Calabria. Da segnalare però altri addensamenti, questi più consistenti, in scorrimento da ovest ad est lungo le Alpi confinali, dai quali potrà scaturire qualche breve fenomeno che assumerà carattere nevoso oltre i 1200/1500m. Le previsioni per domenica Domenica l’anticiclone rinforzerà ulteriormente e si impossesserà di tutto il Mediterraneo centro-occidentale, Italia compresa, favorendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Gli unici disturbi saranno rappresentati da residui addensamenti sulle Alpi di confine centro-orientali, dove saranno ancora presenti alcuni residui brevi fenomeni. Punte di 19 gradi Le temperature aumenteranno su tutta Italia, regalandoci finalmente un assaggio di primavera. in particolare al Nordovest e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, ma anche sulle isole maggiori, si raggiungeranno i valori massimi più elevati, con locali punte anche di 17/19°C.

