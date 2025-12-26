Temperature stazionarie, con qualche pioggia, ma senza le perturbazioni che stanno interessando parte delle regioni centro-settentrionali con piogge e nevicate anche a quote basse su tratti del Nord. Secondo le previsioni degli specialisti di 3Bmeteo, per la Sicilia quelli di Natale e Santo Stefano saranno giorni di festa con alcune precipitazioni, in particolare sul versante ionico, seguiti da una tendenza al miglioramento fino a fine anno, quando l’anticiclone abbraccerà l’Italia favorendo tempo in prevalenza soleggiato fino all’ultimo weekend del 2025.