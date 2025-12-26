Temperature stazionarie, con qualche pioggia, ma senza le perturbazioni che stanno interessando parte delle regioni centro-settentrionali con piogge e nevicate anche a quote basse su tratti del Nord. Secondo le previsioni degli specialisti di 3Bmeteo, per la Sicilia quelli di Natale Santo Stefano saranno giorni di festa con alcune precipitazioni, in particolare sul versante ionico, seguiti da una tendenza al miglioramento fino a fine anno, quando l’anticiclone abbraccerà l’Italia favorendo tempo in prevalenza soleggiato fino all’ultimo weekend del 2025.