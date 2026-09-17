Meteo, Giuliacci: «Arriva il freddo dalla Scandinavia, crollano le temperature»

Avremo quasi freddo, con le temperature che scenderanno fino a 20 gradi e la sensazione che verrà accentuata da maltempo e piogge. Sembra un sogno, dopo i mesi di caldo estremo, eppure secondo Mario Giuliacci, colonnello e noto meteorologo, sarà così. Nei prossimi 10-12 giorni – spiega nell’ultimo video pubblicato sui canali social “Meteo Giuliacci” – ci sarà un predominio delle corrente atlantiche, quindi l’anticiclone africano sarà lontano dall’Italia, e non ci sarà rischio di altro caldo.

«Anzi – spiega Mario Giuliacci – addirittura potremmo avere un pizzico di freddo per un nucleo freddo. Vediamo quando arriverà. Innanzitutto tre fasi. Una prima fase, una perturbazione atlantica appena giunta sul Nord Italia porterà già giovedì rovesci e temporali su tutto il centro nord per poi propagarsi gradualmente al sud dove insisterà fino a domenica 20».

Ci saranno piogge, anche abbondanti. «Ovunque – dice Giuliacci – abbondanti però sul nord Italia tranne il Piemonte e l’Emilia. Moderate piogge sulle regioni centrali, piogge scarse invece sulle regioni meridionali e le isole maggiori. Però attenzione perché ci saranno temporali probabilmente forti su Levante Ligure, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino».

«Poi avremo una seconda fase – continua Giuliacci – e anche questa è interessante perché parleremo meno di temporali ma di più di temperature. Infatti, tra martedì 22 e venerdì 25 settembre un nucleo di aria fredda in discesa rapida dalla Scandinavia verso i Balcani irromperà sull’Adriatico portando non solo rovesci e temporali sulla regione del Medio Adriatico e al Sud per più giorni, ma anche un brusco calo delle temperature, tant’è che intorno al 22-25 le temperature su gran parte delle regioni saranno sotto 25°C con molti molti valori prossimi a 20° C. I valore di 20°C unitamente alla sensazione termica di freddo causato da eventi piuttosto attivi in arrivo dai Balcani, daranno la sensazione di freddo».

Poi il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre. Spiega Giuliacci: «Finalmente tra il 26 e il 28 di settembre sull’Italia si allunga il gradevole anticicolone dell’azzore, quindi tre giorni deliziosi con temperature gradevoli senza rischio di pioggia».

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