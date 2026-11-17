Sarà una settimana all’insegna del maltempo con precipitazioni diffuse e vento su tutto lo Stivale. Colpa di una serie di perturbazioni che si sussegue sul bacino del Mediterraneo. È quanto annuncia Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it «Oggi – afferma – le piogge si concentreranno lungo il versante tirrenico, interessando Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Sul resto dell’Italia prevarranno maggiori spazi soleggiati. I venti soffieranno sostenuti di Libeccio con raffiche stimate sui 50-60 km/h e un conseguente aumento del moto ondoso».

Domani sono attese ancora piogge su Toscana, Lazio e Campania mentre la neve imbiancherà l’arco alpino a partire dai 1800-1900 metri. Mercoledì 18 una spiccata instabilità, interesserà soprattutto il versante tirrenico centro-meridionale con rovesci sparsi. Infine giovedì 19 l’ingresso di un nuovo fronte perturbato determinerà precipitazioni localmente intense sulle regioni centro-meridionali.

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