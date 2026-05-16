Meteo, “intensa perturbazione”: ancora temporali in Sicilia

Parlano gli esperti
di Redazione
Intensa perturbazione sull’Italia con precipitazioni diffuse al Nordest, su Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania, Sicilia, Calabria.
Da segnalare la possibilità di temporali anche di moderata intensità. In serata irrompe il Maestrale, segno della rimonta dell’alta pressione da ovest e di un generale miglioramento. Neve sulle Alpi e sugli Appennini mediamente sopra i 1500 metri.
Meteo, le previsioni di domani
iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani.
Pressione in aumento, soffia il Maestrale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, il cielo si potrà vedere un po’ più nuvoloso al mattino, poi via via poco nuvoloso o spesso sereno su molte regioni. I mari saranno generalmente mossi. Temperature massime in lieve ma costante aumento con valori sopra i 20 gradi, minime in diminuzione.
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