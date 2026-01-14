Meteo, neve e pioggia nel weekend (ma solo in alcune regioni). Temperature in rialzo

Domenica 18 gennaio
Domenica la depressione scivolerà ulteriormente verso il Nord Africa, mantenendo attivo un flusso di correnti orientali sull’Italia. Le piogge continueranno a coinvolgere Piemonte, Liguria occidentale, Sardegna e regioni ioniche, mentre altrove il tempo si manterrà in prevalenza asciutto, salvo locali disturbi sul medio Adriatico. Le nevicate resteranno limitate alle Alpi occidentali, lasciando ancora all’asciutto il settore dolomitico, in una fase delicata in vista delle imminenti Olimpiadi invernali.
L’andamento delle temperature
Sul fronte termico non sono attesi cambiamenti significativi al Nord, mentre al Centro-Sud si registrerà un lieve rialzo delle temperature, con valori nel complesso stabili o leggermente superiori alla media stagionale.