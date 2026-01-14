Meteo, neve e pioggia nel weekend (ma solo in alcune regioni). Temperature in rialzo

Nel corso del weekend del 17 e 18 gennaio l’Italia sarà interessata da una configurazione atmosferica bloccata, con una vasta depressione atlantica che, anziché avanzare verso est, verrà deviata verso sud a causa della presenza di un robusto anticiclone sull’Europa centro-orientale. Questo assetto limiterà l’estensione del maltempo, che resterà confinato solo ad alcune aree del Paese.

Sabato 17 gennaio

Sabato le precipitazioni si concentreranno soprattutto sul Nordovest, dove sono attese piogge intermittenti e nevicate sulle Alpi a quote medio-basse. Qualche piovasco interesserà anche la Sardegna e i settori ionici del Sud, raggiunti da correnti umide sud-orientali. Sul resto della Penisola prevarranno condizioni più stabili, con ampie schiarite soprattutto sul Nordest e lungo le regioni tirreniche centrali.

Domenica 18 gennaio

Domenica la depressione scivolerà ulteriormente verso il Nord Africa, mantenendo attivo un flusso di correnti orientali sull’Italia. Le piogge continueranno a coinvolgere Piemonte, Liguria occidentale, Sardegna e regioni ioniche, mentre altrove il tempo si manterrà in prevalenza asciutto, salvo locali disturbi sul medio Adriatico. Le nevicate resteranno limitate alle Alpi occidentali, lasciando ancora all’asciutto il settore dolomitico, in una fase delicata in vista delle imminenti Olimpiadi invernali. L’andamento delle temperature

Sul fronte termico non sono attesi cambiamenti significativi al Nord, mentre al Centro-Sud si registrerà un lieve rialzo delle temperature, con valori nel complesso stabili o leggermente superiori alla media stagionale.

