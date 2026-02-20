Meteo, prima la tempesta Pedro, poi torna l’anticiclone

In Sicilia qualche pioggia e vento, nel weekend si cambia registro

In arrivo sull’Italia l’ennesima tempesta atlantica, denominata Pedro. Qualche pioggia interesserà anche la Sicilia, grande protagonista ancora una volta il vento, che soffierà forte dapprima di scirocco e libeccio, poi di maestrale e grecale, con raffiche anche di oltre 70-80km/h. Per la giornata di domani, sul territorio palermitano, è prevista allerta gialla, come da bollettino della protezione civile.

C’è però anche una buona notizia. Si cambierà completamente registro nel weekend, con il ritorno dell’anticiclone che porterà a uno stop di questa lunga sequenza di perturbazioni atlantiche con temperature in aumento. La parentesi asciutta e anticiclonica durerà fino ad almeno metà della prossima settimana.

