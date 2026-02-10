Meteo, quando smetterà di piovere sull’Italia

L’Italia sta risentendo da tempo di ripetuti peggioramenti di provenienza atlantica. Nelle ultime settimane, una serie di sistemi perturbati ha raggiunto le nostre regioni dopo aver interessato l’Europa occidentale, dove si sono registrate precipitazioni intense e, in alcuni casi, anche alluvionali. Con queste perturbazioni ravvicinate e con poco tempo per respirare tra un passaggio e l’altro è normale quindi chiedersi quando smetterà di piovere?

Il cambio di stagione

La novità è che questo schema sta lentamente cambiando dalla metà del mese; non nel senso di un passaggio improvviso al tempo stabile, ma verso una diversa organizzazione delle correnti. La configurazione che ha sostenuto piogge diffuse e persistenti sta perdendo forza, lasciando spazio a una circolazione meno bloccata e più mobile.

Il cambiamento

Non possiamo indicare un giorno preciso in cui smetterà di piovere. Possiamo però dire che la fase delle piogge continue sta lasciando spazio a un tempo più discontinuo, con un aumento delle pause asciutte e delle fasi più stabili, seppur intervallate. Dopo settimane tutte uguali, anche questo è già un cambiamento significativo.

