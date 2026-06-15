Meteo Sicilia, allerta gialla in quasi tutta l’isola

Più riparato il Sud-Est siciliano.
di Redazione
La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di domani su gran parte della Sicilia. Restano invece ai margini dei fenomeni le aree sud-orientali dell’isola, dove il livello di criticità rimane più basso.
La mattinata sarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con addensamenti più consistenti sui settori centro-occidentali, dove non si esclude qualche debole precipitazione.
A partire dal primo pomeriggio l’instabilità aumenterà sulle aree interne e montuose della regione. Lo sviluppo di nubi cumuliformi favorirà la formazione di rovesci e temporali a macchia di leopardo tra l’Ennese, il Nisseno e l’interno del Catanese.
Fenomeni temporaleschi saranno possibili anche tra le Madonie, i Nebrodi e il comprensorio etneo. In questo contesto non si escludono locali sconfinamenti verso la costa tirrenica e il settore nord della provincia di Catania.
Temperature ancora elevate
Le temperature si manterranno generalmente stazionarie, con una lieve diminuzione nelle aree interessate dalla nuvolosità e dalle precipitazioni. Le massime potranno comunque raggiungere valori compresi tra 28 e 34 gradi, mantenendo un clima tipicamente estivo.
Venti e mari
I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali, mentre sul Canale di Sicilia saranno deboli o moderati da nord-ovest.
Per quanto riguarda i mari, si presenteranno generalmente poco mossi; soltanto lo Ionio risulterà mosso.
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