Meteo Sicilia, è il giugno più caldo di sempre? 43 gradi attesi a Catania

Particolarmente esposte le città di Palermo e Siracusa.
di Redazione
La Sicilia si prepara a una settimana di canicola estrema fino al 21 giugno 2026, per effetto di un’ondata di calore senza precedenti che potrebbe infrangere i primati termici di giugno.
Un robusto promontorio anticiclonico di origine africana si è espanso sul Mediterraneo centrale, investendo l’isola e provocando un “eccezionale surriscaldamento”, con valori ben oltre le medie stagionali.
Già oggi, lungo le coste si sono registrati picchi notevoli: 36°C a Porto Palo, 35,1°C a Selinunte e 34,8°C a Campobello di Mazara.
Le condizioni più severe sono attese nelle aree interne, dove la colonnina di mercurio supererà agevolmente i 40°C.
Particolarmente esposte le città di Palermo e Siracusa, mentre a Catania è prevista una temperatura record di 43°C.
L’apice della morsa africana è atteso a metà settimana, tra oggi e venerdì 19 giugno, quando l’afa renderà l’aria quasi irrespirabile nelle ore centrali.
Sulle coste, chi cercherà sollievo troverà mari in prevalenza calmi o poco mossi, venti a prevalenza settentrionale e acque prossime ai 25,6°C nel Basso Tirreno.
Di fronte a questo scenario, la Protezione Civile ha attivato lo stato di pre-allerta e i protocolli dei Piani per le ondate di calore, con una classificazione del rischio fino al “Livello 3” (condizioni a elevato rischio persistenti per più di tre giorni).
La campagna nazionale #Proteggiamoci dal caldo richiama l’attenzione sulla tutela dei soggetti più fragili—anziani, bambini e persone con patologie croniche.
Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11:00 e le 18:00, limitare l’attività fisica all’aperto e idratarsi con regolarità, anche in assenza dello stimolo della sete.
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