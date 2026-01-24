Meteo Sicilia, l’ondata di caldo precede una violenta mareggiata lunedì 26 gennaio

Archiviata la pesante fase di maltempo legata al ciclone Harry, gli ultimi giorni di gennaio saranno caratterizzati da una vivace dinamica atmosferica.

Si imporranno infatti in modo netto le correnti atlantiche, portando un’alternanza tra giornate miti e perturbazioni più o meno intense cui si assoceranno correnti relativamente più fredde, mentre la neve tornerà ma solo a quote di montagna.

Questo scenario caratterizzerà già il weekend in arrivo. In queste ore infatti persiste locale instabilità, mentre la giornata di sabato vedrà l’arrivo di correnti meridionali piuttosto miti in giornata.

Si tratterà di una fase transitoria, precedendo soltanto l’arrivo di una prima perturbazione atlantica che tra domenica e lunedì si tufferà sul Mediterraneo centrale, portando instabilità, venti anche forti e il ritorno della neve in montagna sui principali rilievi della Sicilia.

Nello specifico, l’impulso sarà dato dall’affondo di una saccatura in arrivo sulle regioni del centro nord, con associata aria più fredda di origine polare marittima, che alimenterà da sabato 24 lo sviluppo di un profondo minimo depressionario sul golfo del Leone, richiamando in un primo momento correnti miti al sud. Già dalla sera-notte però giungerà il primo fronte freddo con piogge in estensione da ovest.

Nel corso di domenica 25 il minimo rimarrà posizionato molto in alto tra la Sardegna e il golfo Ligure, lasciando sulla Sicilia condizioni di variabilità mentre subentrerà aria più fredda.

Il giorno più dinamico sarà invece lunedì 26, quando alla discesa del vortice sul Tirreno si legherà una fase di spiccata instabilità con nevicate più diffuse in montagna, unita a forti venti nord-occidentali.

Il richiamo mite precederà un rapido peggioramento in avanzamento già dal pomeriggio da ovest. Verso sera/notte è atteso il transito del fronte freddo, in arrivo soprattutto su trapanese, agrigentino e palermitano con rovesci e possibili temporali, in parziale estensione poi verso le altre zone dell’isola.

Atteso un rapido calo delle temperature e della quota neve, che potrebbe scendere in un primo momento fin sotto i 1200-1300 metri in nottata.

Previsioni sabato 24 gennaio

Giornata in parte soleggiata sulle coste con velature in transito, mentre non mancheranno nubi basse sull’entroterra legate al flusso sciroccale.

La ventilazione infatti si disporrà dai quadranti meridionali, a tratti sostenuta sui versanti tirrenici con forti raffiche dal pomeriggio specie sui rilievi settentrionali (oltre 50-60 km/h).

Questo favorirà un netto rialzo delle temperature, più avvertito sulle coste tirreniche dove la giornata sarà molto mite con possibili punte fino a +20°C, e localmente sulle ioniche.

Il richiamo mite precederà un rapido peggioramento in avanzamento già dal pomeriggio da ovest. Verso sera/notte è atteso il transito del fronte freddo, in arrivo soprattutto su trapanese, agrigentino e palermitano con rovesci e possibili temporali, in parziale estensione poi verso le altre zone dell’isola.

Atteso un rapido calo delle temperature e della quota neve, che potrebbe scendere in un primo momento fin sotto i 1200-1300 metri in nottata.

Domenica 25 e lunedì 26 temperature in calo

Il passaggio frontale avrà effetti soprattutto sui settori centro-occidentali dove le piogge potranno risultare più abbondanti e localmente anche intense, come vediamo anche dalla mappa riferita alla stime di piogge attese. In ogni caso, il fronte perturbato si sposterà entro la mattina verso est attardandosi eventualmente sui settori centro orientali, mentre rimarranno più ai margini il versante ionico e sud orientale.

Passato il fronte, domenica in giornata rimarrà nuvolosità irregolare e più compatta sui settori centro settentrionali e occidentali, con eventuali rovesci sui settori occidentali ma fenomeni molto sparsi e irregolari. La quota neve rimarrà comunque oltre i 1100-1300 metri, ma probabilmente solo con nevicate fugaci in giornata.

Il vento sarà in graduale rinforzo di Libeccio e Ponente, sostenuto con raffiche anche forti dal pomeriggio sera (fino 50-70 km/h) sulle zone occidentali.

I mari risulteranno mossi o molto mossi durante l’intero weekend specie sul Canale di Sicilia e sul Tirreno.

Un peggioramento più significativo è atteso dalla sera di domenica per poi caratterizzare la giornata di lunedì 26, quando ci attendiamo anche qualchenevicata più abbondante su Nebrodi e Madonie, ma anche alle quote più alte dei Monti Sicani, con instabilità più marcata su diverse zone dell’isola. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, con riguardo anche alla quota neve attesa.

© Riproduzione riservata