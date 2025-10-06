Meteo, torna il caldo: temperature in aumento fino a 25 gradi con l’anticiclone

Dopo il passaggio molto instabile e ventoso di una perturbazione nordatlantica che ha attraversato l’Italia nella giornata di domenica 5 ottobre, ora la pressione è in deciso aumento. Antonio Sano, fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che nei prossimi giorni arrivera la tipica ottobrata, ovvero un periodo più stabile e anche piu mite dovuto all’espansione dell’anticiclone.

I prossimi giorni quindi trascorreranno all’insegna di un tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Soltanto sul versante adriatico meridionale in cui soffieranno ancora forti venti da nord, potranno esserci delle veloci precipitazioni.

Quando torna il caldo

Con l’arrivo dell’anticiclone e di un maggior soleggiamento anche le temperature aumenteranno gradualmente. I valori termici massimi a partire da martedi 7 saliranno fino a superare i 20-22degC su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia. Successivamente si potranno toccare addirittura i 24-25degC a Firenze e a Roma. Questa situazione di calma atmosferica verrà solamente disturbata in Sardegna quando arriveranno delle piogge giovedi e venerdi.

L’anticiclone dovrebbe riuscire a proteggere l’Italia fino al weekend dell’11-12 ottobre, dopo di che il tempo potrebbe subire un nuovo e importante peggioramento. Ma per ora godiamoci il bel tempo dei prossimi giorni.

Le previsioni Lunedi 6. Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: soleggiato, qualche pioggia solo tra Abruzzo e Molise dove ci sara molto vento. Al Sud: un po’ instabile in Puglia, sole altrove, ma molto ventoso. Martedi 7. Al Nord: soleggiato, mite di giorno. Al Centro: sole prevalente, caldo in aumento sulle Tirreniche. Al Sud: veloci piogge in Puglia, irregolari e piu rare altrove, ancora venti da nord. Mercoledi 8. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: bel tempo, clima mite. Tendenza: alcune piogge in Sardegna, bel tempo altrove.

