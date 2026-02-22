Mette un impianto stereo maggiorato nella minicar e la macchina gli va a fuoco. Scappa appena in tempo

Acate – Una modifica costata cara e che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. È successo in via Roma ad Acate, dove una minicar è rimasta distrutta da un incendio improvviso.

Il rogo è scaturito da un cortocircuito dovuto all’autocombustione. Pare che la causa scatenante sia riconducibile a un impianto stereo maggiorato, le cui sollecitazioni elettriche avrebbero innescato la scintilla fatale.

A bordo del veicolo si trovava un ragazzino che, con prontezza di riflessi, è riuscito ad abbandonare l’abitacolo pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero l’intero mezzo. Un vero e proprio miracolo che il giovane sia uscito illeso da una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, ormai segnata dai resti carbonizzati del veicolo.

