Metti una sera a teatro con Salvo Ficarra

Lunedì 3 novembre al Teatro Stabile di Catania
di Redazione
Catania – Salvo Ficarra al Teatro Stabile di Catania. Il Golden ticket, una serata esclusiva riservata agli abbonati della nuova stagione, lunedì 3 novembre alle 20.45 propone lo spettacolo-incontro ‘Ficarra racconta Ficarra’, un’occasione per conoscere da vicino uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. L’attore ripercorrerà la sua carriera, dagli esordi nel cabaret al successo nel cinema, passando per il teatro, la televisione e la serialità televisiva, attraverso aneddoti, riflessioni e ricordi. A dialogare con lui la giornalista cinematografica Ornella Sgroi.
