Mezze penne con tonno e finocchietto, intossicazione al Parlamento siciliano: ‘sindrome sgombroide’

Palermo – “Sindrome sgombroide”: alcune persone, tra cui dei dipendenti del Parlamento siciliano, hanno accusato dei malori dopo avere pranzato alla mensa dell’Assemblea regionale siciliana. Sono in sette e un funzionario è finito al pronto soccorso del Policlinico. Tutti avevano mangiato pasta con tonno e finocchietto.

Subito dopo avere consumato le mezze penne a base di pesce hanno iniziato ad avere dei sintomi comuni. ll primo intervento è stato del medico di turno a Palazzo dei Normanni. Poi un funzionario di una commissione parlamentare è dovuto correre al Policlinico. I medici hanno confermato la sindrome.

I disturbi manifestati – gastrointestinali, rossori, bradicardia, mal di testa – sono dovuti all’istamina rilasciata dalla non corretta conservazione del tonno. Il funzionario è sotto osservazione al pronto soccorso dell’ospedale universitario. Tra gli intossicati anche alcuni dipendenti di gruppi parlamentari all’Ars e un paio di coadiutori parlamentari.

Da una prima ricognizione sono 14 i piatti incriminati che sono stati serviti. Dunque al momento non tutti coloro che li hanno consumati hanno accusato i malori.

