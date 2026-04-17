«Mi laureo oggi»: la tragedia di Miriam, studentessa siciliana di 23 anni trovata morta a Roma

Era originaria di Trapani. Miriam a maggio avrebbe compiuto 24 anni.

Roma – Vanno avanti le indagini sulla morte di Miriam Indelicato, la studentessa universitaria siciliana fuori sede di 23 anni trovata senza vita ieri mattina nell’androne del palazzo in cui abitava nel quartiere Trieste a Roma.

Dai primi accertamenti è emerso che aveva detto ai genitori – che nel frattempo hanno raggiunto Roma – che si sarebbe laureata proprio nel pomeriggio di giovedì all’università Luiss (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali). In base alle verifiche degli investigatori, però, la ragazza non era più iscritta all’università dal 2024.

Così quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in tragedia. A dare l’allarme era stato il portiere del palazzo dove la ragazza abitava, ma i soccorsi sono stati inutili. Sul posto la polizia che ha avviato indagini. L’ipotesi è che la ragazza si sia suicidata lanciandosi dalla tromba delle scale.

Miriam a maggio avrebbe compiuto 24 anni.

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