Mia madre e i cani abbandonati a Modica

mi chiamo Alessio Di Donato scrivo per conto di mia madre, la signora Vincenza Cataldi, 68anni, residente a Modica, attualmente con alcuni problemi di salute.

Da circa 4/5 anni mia madre si occupa con grande dedizione di 8/9cani abbandonati recuperati nel territorio.

In un piccolo terreno di sua proprietà ha realizzato, con molti sacrifici, un modesto rifugio per potere accogliere e accudire questi animali.

Nel corso degli anni ha purtroppo dovuto affrontare diverse difficoltà, tra cui un incendio doloso e altri danneggiamenti causati da terzi.

Recentemente, a causa del ciclone Harry che ha colpito la zona tra il 18 e il 21 gennaio 2026, il rifugio è stato gravemente danneggiato e completamente allagato.

Per garantire la sicurezza dei cani, mia madre ha dovuto sistemarli temporaneamente presso una pensione a pagamento, sostenendo personalmente tutte le spese.

Attualmente il terreno risulta ancora allagato e in situazioni critiche rendendo impossibile il rientro degli animali in sicurezza.

Nonostante abbia richiesto supporto alle associazioni animaliste della provincia di Ragusa, purtroppo non ha ricevuto alcun riscontro.

Con la presente desideriamo quindi segnalare la situazione e chiedere un aiuto concreto, un gesto di solidarietà da parte del comune di Modica e delle associazioni competenti, affinché si possa ripristinare il rifugio e garantire nuovamente condizioni dignitose e sicure agli animali.

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, confidando in un vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti

Alessio Di Donato.

