Mia mamma 90enne e i medici, bravissimi, dell’ospedale di Vittoria

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
di Lettera firmata
Vittoria – Spett.le Redazione di RagusaNews,
scrivo queste poche righe perché sento il dovere morale di condividere un’esperienza di eccellenza e grande umanità avvenuta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria.
In un momento di forte apprensione per la salute di mia madre, la signora Maria Ester L., ormai novantenne, ho trovato un reparto che non è solo un presidio medico, ma un luogo di vera accoglienza. Desidero ringraziare sentitamente il primario, il Dott. Molino, per la professionalità e la guida sicura del reparto.
Un ringraziamento speciale va a tutta la squadra degli infermieri. Oltre alla competenza tecnica, hanno dimostrato una sensibilità fuori dal comune verso una paziente così anziana, fornendo un supporto psicologico fondamentale che è andato ben oltre il semplice dovere professionale. In un ambiente frenetico come il pronto soccorso, non hanno mai fatto mancare a mamma una parola di conforto.
Voglio inoltre menzionare con gratitudine il personale OSS, in particolare Francesco, che si è preso cura di lei con una dedizione ammirevole. La sua attenzione ai bisogni umani e all’igiene, trattando mamma con estremo rispetto e dignità, ci ha profondamente commossi.
Troppo spesso la sanità siciliana finisce agli onori della cronaca per le sue criticità; oggi vorrei che si parlasse invece di chi, con sacrificio e dedizione, onora la propria missione ogni giorno. Al Guzzardi di Vittoria abbiamo trovato professionisti dal volto umano.
Grazie di vero cuore a tutti voi.
Francesco R.
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