Mia mamma 90enne e i medici, bravissimi, dell’ospedale di Vittoria

Vittoria – Spett.le Redazione di RagusaNews,

​scrivo queste poche righe perché sento il dovere morale di condividere un’esperienza di eccellenza e grande umanità avvenuta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria.

​In un momento di forte apprensione per la salute di mia madre, la signora Maria Ester L., ormai novantenne, ho trovato un reparto che non è solo un presidio medico, ma un luogo di vera accoglienza. Desidero ringraziare sentitamente il primario, il Dott. Molino, per la professionalità e la guida sicura del reparto.

​Un ringraziamento speciale va a tutta la squadra degli infermieri. Oltre alla competenza tecnica, hanno dimostrato una sensibilità fuori dal comune verso una paziente così anziana, fornendo un supporto psicologico fondamentale che è andato ben oltre il semplice dovere professionale. In un ambiente frenetico come il pronto soccorso, non hanno mai fatto mancare a mamma una parola di conforto.

​Voglio inoltre menzionare con gratitudine il personale OSS, in particolare Francesco, che si è preso cura di lei con una dedizione ammirevole. La sua attenzione ai bisogni umani e all’igiene, trattando mamma con estremo rispetto e dignità, ci ha profondamente commossi.

​Troppo spesso la sanità siciliana finisce agli onori della cronaca per le sue criticità; oggi vorrei che si parlasse invece di chi, con sacrificio e dedizione, onora la propria missione ogni giorno. Al Guzzardi di Vittoria abbiamo trovato professionisti dal volto umano.

​Grazie di vero cuore a tutti voi.

Francesco R.

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