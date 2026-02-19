Mia sorella Loredana Alfano, morta dopo un intervento di routine in ospedale

Scicli – Gentile redazione di Ragusanews,

grazie per l’ articolo su mia sorella; è stata operata per un polipo allo stomaco il 9 febbraio, è entrata in sala operatoria alle 8.30 ed è uscita alle 22.20. Intorno il dottore alle 17 ha parlato con il marito e gli ha detto che avevano perforato lo stomaco e dovevano intervenire con una seconda operazione. Terminata intorno alle 20.30. Poi hanno aspettato il risveglio ed è stata accompagnata in reparto alle 22.20.

È stata dimessa martedì 17 febbraio intorno alle 20 dopo un decorso non facile, e neanche 24 ore dopo ci ha lasciato.

