Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto

Perugia – Tutto pronto per il grande giorno. Micaela Ramazzotti sposerà domani Claudio Pallitto, il personal trainer con cui è legata dal 2023. Le nozze si celebreranno il 12 maggio in provincia di Perugia. L’attrice aveva annunciato le nozze a Verissimo ma ora si conoscono i dettagli dell’evento.

Francesca Fagnani celebra le nozze

A celebrare la cerimonia civile sarà Francesca Fagnani, con cui l’attrice è rimasta legata dopo l’intervista a Belve.La relazione della Ramazzotti con il personal trainer, iniziata nel 2023, si sarebbe consolidata fino alla decisione di “fare sul serio”, dopo un triennio che, per l’attrice, coincide con una fase di ritrovata serenità personale dopo la separazone dal regista Paolo Virzì da cui ha avuto due figli.

Cerimonia intima

Sarà una cerimonia intima, con pochi invitati ma prevederà due giorni di festa. Ramazzotti, del resto, non aveva nascosto di aver trovato equilibrio accanto a Pallitto, conosciuto sul set di Felicità, il suo primo film da regista.

Chi è Claudio Pallitto

Claudio Pallitto, romano, ha 40 anni, ed è un personal trainer e attore. E’ titolare di una palestra situata sull’Appia Antica, a Roma, frequentata da celebrità come Chanel Totti o l’attrice Paola Minaccioni, ma negli ultimi anni ha collezionato anche esperienze sul set. Ha debuttato in tv nel 2011 partecipando al docu-reality Tamarreide su Italia 1, un programma tv di Italia 1 che, nel 2011, seguiva in camper otto ragazzi “tamarri”, tra eccessi ed esibizionismo. Come attore ha ottenuto piccoli ruoli in vari film, tra cui Tutti i santi giorni di Paolo Virzì e, più recentemente, proprio in Felicità, l’esordio alla regia di Ramazzotti. È padre di due figlie.

L’incontro sul set e la relazione iniziata nel 2023

Il legame tra Ramazzotti e Pallitto nasce in un contesto di lavoro: il set di Felicità. La frequentazione inizia nel 2023 e, con il passare dei mesi, diventa una relazione stabile. Pallitto viene descritto come una presenza importante anche nel “dopo”, cioè nel periodo in cui l’attrice ha dovuto rimettere in ordine la propria vita privata.

L’addio a Paolo Virzì e la fase della “rinascita”

Ramazzotti si separò con Virzì dopo una relazione durata oltre dieci anni e da cui sono nati i suoi figli. Gli ultimi anni, però, non sono stati pacifici: ha fatto discutere la notizia di una lite in un ristorante romano, che l’attrice aveva commentato lasciando emergere il dispiacere per quanto accaduto e sottolineando anche una criticità dell’ex compagno, descritto come più interessato alla propria immagine che alla relazione.

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