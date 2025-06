Michael Douglas a Taormina: cena a base di pesce e vino bianco dell’Etna. VIDEO

Taormina -L’attore premio Oscar Michael Douglas, giunto ieri a Taormina per l’apertura di oggi del Taormina Film Festival, ha fatto ieri sera un primo assaggio di Sicilia cona cene a base di pesce in un noto ristorante della perla dello Ionio.

Douglas ha cenato al ristorante La botte, senza negare strette di mano e selfie agli ammiratori. L’attore hollywoodiano ha mangiata insalata di rucola e poi un piatto di pesce alla Ghiotta, il tutto accompagnato da vino bianco dell’Etna.

A inaugurare la rassegna sarà oggi Douglas, che presenterà “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Milos Forman, da lui prodotto, in occasione dei 50 anni.

Conversazione con Douglas alle 15 a Palazzo dei Congressi, poi alle 20.30 la premiazione al Teatro antico Catherine Deneuve, presenterà il suo ultimo film “Spirit word. La festa delle lanterne”, mentre durante la serata di premiazione di Monica Bellucci sarà proiettato il film di Tornatore “Malena”, e ancora ci saranno Geoffrey Rush, che accompagna il film in gara “The Rule of Jenny Pen”, Helen Hunt (Oscar per “Qualcosa è cambiato”), Olivia Wilde, Henry Cavill, di cui si presenta “L’uomo d’acciaio”, James Franco e Dave Franco, Jesse Williams, (l’attore famosissimo nel ruolo di Jackson Avery di “Grey’s Anatomy”) che presenta la serie “Hotel Costiera”, in onda su Prime Video.Tra gli italiani Luca Zingaretti, Enrico Brignano, Serena Rossi, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Carmen Consoli, Giorgio Panariello, Vittoria Puccini, Claudia Gerini, Luisa Ranieri, Alessandro Siani, Noemi, Clara.

Note horror e di guerra attraversano molte pellicole. C’è attesa per il film d’apertura di stasera “Ballerina” (fuori concorso) di Len Wiseman con Ana de Armas, lo spin-off dalla celebre saga di John Wick con Keanu Reeves. Nel film altri volti importanti del franchise come Ian McShane, Anjelica Huston, Lance Reddick, e tra le new entry Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus. Tra i 10 film in concorso ci saranno “Henry Johnson” il poliziesco drammatico di David Mamet, tratto dalla sua ultima opera teatrale, con Shia LaBeouf, ambientato in carcere; l’horror siculo “Jastimari” di Riccardo Cannella, racconto distopico con protagonisti Rossella Brescia e il catanese Francesco Foti, in cui una famiglia si nasconde tra i boschi delle Madonie per fuggire da un male oscuro che incombe su di loro. Con Giorgio Colangeli, Fabio Troiano, fotografia di Daniele Ciprì. E ancora “La rinuncia del principe” di Ivan Salatic, l’argentino “For your sake” di Axel Monsú, “Measures for a funeral” di Sofia Bohdanowicz, “The million dollar bet” di Thomas Woschitz, che ruota intorno a una scommessa; “Warfare – Tempo di guerra” di Ray Mendoza e Alex Garland, che racconta un episodio della guerra in Iraq, già uscito negli Usa; “Brides–Giovani spose” di Nadia Fall; “The Rule of Jenny Pen” un horror psicologico di James Ashcroft, con il premio Oscar Geoffrey Rush che sarà premiato a Taormina; “Leopardi & Co.” di Federica Biondi, con Whoopi Goldberg.

Tra gli italiani, “Arrivederci tristezza” del catanese Giovanni Virgilio, girato ad Acireale, con Nino Frassica, Alessio Vassallo, Selene Caramazza; e ancora “L’amore sta bene su tutto” di Giampaolo Morelli.

